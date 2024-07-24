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تعرف على السجل الذهبي لمسابقة كرة القدم في الالعاب الاوليمبية

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ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ منتخب مصر الاوليمبي في تمام السادسة من مساء الاربعاء مشواره في مسابقة كرة القدم بدورة باريس الاوليمبية 2024 وهي المشاركة الرابعة عشرة لمصر في مسابقة لتكون الاكثر مشاركة على المستوى العربي والافريقي حيث بدأت مصر مشاركتها في الالعاب الاوليمبية قبل اكثر من 104 عام في دورة انتويرب البلجيكية عام 1920 .

وعلى الرغم من التاريخ الطويل للمشاركات المصرية في كرة القدم الا انها غابت عن تسجيل اسم منتخب مصر العريق في سجل الميداليات الاوليمبية حيث كان افضل مركز حققه المنتخب المصري هو الرابع في دورتين الاولى عام 1928 في امستردام والثانية عام 1964 في طوكيو .

ومرت مسابقة كرة القدم في الالعاب الاوليمبية بالعديد من التغييرات عبر تاريخها الطويل حيث كانت مسابقة كرة القدم الاوليمبية هي المسابقة الاهم كرويا حتى عام 1930 وهو العام الذي انطلقت فيه بطولة كأس العالم لكرة القدم حيث تواري بعض الشىء الاهتمام بمسابقة كرة القدم الاوليمبية على الرغم من استمرار مشاركة المنتخبات بكل لاعبيها حتى ظهور الاحتراف بشكل رسمي ومنع الاعبين المحترفين من المشاركة في الالعاب الاوليمبية وهنا برزت دول المعسكر الشرقي سابقا مثل المجر و الاتحاد السوفيتي و تشيكوسلوفاكيا حيث كانت تشارك في المسابقة الاوليمبية بكامل فريقها و ظلت تهيمن على الفوز بالميدالية الذهبية حتى عام 1980 .

بدءا من عام 1983 بلوس انجلوس بدأت المسابقة الكروية في الالعاب الاوليمبية تستعيد الكثير من بريقها حيث بدأ يشارك بها العديد من النجوم الكبار مع منتخباتهم فشاهدنا البرازيلي روماريو يشارك مع منتخب البرازيل عام 1988 في سول و الاسباني جوارديولا مع منتخب اسبانيا عام 1992 في ثم كانت الدورة الاوليمبية في اتالانتا 1996التي قررت فيها اللجنة الاوليمبية بالمشاركة مع الفيفا مشاركة ثلاثة لاعبين كبار مع الفريق تحت 23 عاما فكانت  واحدة من اقوى الدورات حيث شهدت مشاركة مجموعة من كبار النجوم مع منتخبات البرازيل والارجنتين ونيجيريا والمكسيك مثل نجم النجوم الظاهرة رونالدو و روبرتو كارلوس و  ريفالدو وغيرهم من النجوم الكبيرة للمنتخب البرازيلي وايضا نجوم نيجيريا التي لا تنسى ايمانويل ايمونيكي و اموكاتشي وتيجاني بابانيجدا و اكبيبا و الحارس بيتر روفاي الذين اهدوا افريقيا اول ميدالية ذهبية في تاريخها .

بعدها استمر نفس النظام للمسابقة الاوليمبية باشتراك المنتخبات لفريق من الاعبين تحت 23 عاما مطعم بثلاثة لاعبين فوق السن حيث شارك ليونيل مع منتخب الارجنتين في العاب اثينا 2004 ونيمار مع منتخب البرازيل في 2016 حتى الدورة الاخيرة في طوكيو التي فاز بها منتخب البرازيل وكان يشارك معه ريشارلسون نجم توتنهام الانجليزي وعدد من النجوم الكبار .

السجل الذهبي لمسابقة كرة القدم الاوليمبية 

باريس 1900                 بريطانيا 

سانت لويس 1904          لم تقام المسابقة

لندن 1908                   بريطانيا 

ستوكهولم 1912           بريطانيا 

انتويرب 1920             بلجيكا 

باريس 1924              أورجواي

امستردام  1928           أورجواي 

لوس انجلوس 1932       لم تقم المسابقة

برلين 1936                   ايطاليا 

لندن 1948                   السويد

هلسنكي 1952               المجر 

ملبورن 1956               الاتحاد السوفيتي 

روما 1960                  يوغوسلافيا

طوكيو 1964              المجر 

المكسيك 1968            المجر 

ميونخ 1972              بولندا 

مونتريال 1976           ألمانيا الشرقية    

موسكو 1980              تشيكوسلوفاكيا 

لوس انجلوس 1984            فرنسا

سول 1988               الاتحاد السوفيتي 

برشلونة 1992                     أسبانيا 

اتالانتا 1996                       نيجيريا 

سيدني 2000                   الكاميرون 

اثينا 2004                      الارجنتين 

بكين 2008                    الارجنتين 

لندن 2012                    المكسيك 

ريو دي جانيرو 2016     البرازيل

طوكيو 2020               البرازيل 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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