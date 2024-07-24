مدرب منتخب تشيلي: "كنا نتطلع لتقديم أداء كبير في الكوبا"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم لتشيلي، على أن منتخبه قدم مستويات وأداء كبير خلال بطولة كوبا أمريكا 2024.



جاء ذلك خلال عبر برنامج "زووم" مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج "رقم 10” بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، حيث قال: "كانت هناك تطلعات كبيرة وكنا نسعى لتقديم اداء قوي في بطولة كوبا اميركا لكن النسخة الاخيرة في امريكا لم تكن سهلة ولكن منتخب تشيلي لم يظهر بالشكل المطلوب".

وتابع: "ظهرنا صورة باهتة رغم اننا كنا نرغب ان نقدم بطولة رائعة وتحقيق نتائج جيدة خصوصا بعدما قمنا بتحضيرات جيدة قبل المشاركة في كأس أمم أمريكا الجنوبية ٢٠٢٤".

وأضاف: "نعم منتخب تشيلي في مرحلة ضخ دماء جديدة في الفترة الحالية بعد فترة كان فيها الفريق بطلا لكوبا اميركا لنسختين متتاليتين ونحن في مرحلة البحث عن مواهب جديدة لايجاد لاعبين مميزين على غرار أليكسيس سانشيز لاستعادة امجاد المنتخب في الفترة المقبلة ".