شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر 5 لاعبات فى البعثة المصرية بأولمبياد باريس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، ومن بينها منتخب تنس الطاولة.

وتشارك مصر بقائمة تضم 148 لاعبا ولاعبة، وهى الأكبر في تاريخ مشاركات مصر بالدورات الأولمبية، بالإضافة إلى 16 لاعبا احتياطيا، ليكون الاجمالى 164 لاعبا ولاعبة.

وتضم البعثة 5 لاعبات تدخلن في قائمة صغار السن، حيث لا تتخطى أعمارهن الـ 17 عاما وهن كالتالى:

14 عاما سارة حسنى لاعبة السلاح

16 عاما ملك توفيق لاعبة ألعاب الماء

16 عاما هنا جودة لاعبة تنس الطاولة

17 عاما عبير مدحت لاعبة الجمباز الايقاعى

17 عاما لمار عاصم لاعبة الجمباز الايقاعى