شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال مديرًا فنيًا لفريق "رع" بالقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى على غزال لاعب منتخب مصر السابق إجراءات تعاقده مع نادى رع الصاعد حديثا لدورى الدرجة الثالثة لتولى المسؤلية الفنية للفريق فى الموسم الجديد.

واتفق غزال مع إدارة النادي على بناء فريق قوى قادر على الصعود إلى الدورى الممتاز خلال فترة قصيرة.

وخاض على غزال العديد من التجارب الاحترافية فى دوريات أوربيه شملت البرتغال واليونان وأمريكا، وبدأ مسيرته مع دجلة ثم لعب لسموحة والسكة الحديد، كما لعب مع منتخب مصر ومنتخبات الناشئين.