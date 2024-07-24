شكرا لقرائتكم خبر جوارديولا: دي بروين لن يرحل هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن كيفين دي بروين لن يترك الفريق هذا الموسم، رغم التقارير التي أشارت إلى اقتراب انتقاله للسعودية.

وذكرت وكالة (بي.أيه.ميديا) أن بعض التقارير أشارت إلى أن فريق اتحاد جدة السعودي يهدف للتعاقد مع اللاعب البلجيكي، الذي يتبقى في عقده الحالي مع الفريق الإنجليزي موسم واحد.

فيما قال اللاعب، إنه يناقش مستقبله مع زوجته ميتشيل.

ولكن تحدث جوارديولا قبل مواجهة سيلتيك الودية في نورث كارولينا، وقال للصحفيين، إن دي بروين (33 عاما) «لن يرحل».

مضيفا: «إذا كان شخص ما سيرحل، فسنتحدث عن هذا الأمر».

وتابع: «بالطبع حتى اليوم الأخير لدينا الفرصة (لإجراء انتقالات)، لا أستبعد خيار ضم لاعبين جدد، ولكن أعتقد أن بنسبه 85 إلى 90% سيكون لدينا الفريق نفسه».

جودة اللاعبين

وأردف جوارديولا: «أشعر بالراحة، لأن الجودة البشرية التي نمتلكها في الفريق من الصعب استبدالها، والجودة موجودة».

وأكد، «ولكننا سنرى، لا أعلم، لو جاء شخص ما لبعض اللاعبين في اللحظة الأخيرة ورحلوا، سنقرر ما سيحدث».

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، خبير سوق الانتقالات العالمية، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن جميع الأخبار المتداولة عن إمكان انتقال النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى نادي الاتحاد، كاذبة وغير حقيقية.

ونفى رومانو، وجود مفاوضات «من الأساس» بين العميد الاتحادي وإدارة مانشستر سيتي، للتعاقد مع دي بروينه البالغ من العمر 33 سنة.

الضوء الأخضر

وكانت بعض التقارير المحلية والعالمية، زعمت توصل الاتحاد إلى اتفاق شخصي مع النجم البلجيكي، في انتظار الحصول على «الضوء الأخضر» من العملاق الإنجليزي، لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

إن كيفين دي بروين فتح ـ في وقت سابق ـ الباب أمام الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، في حال تلقيه عرضا ماليا مغريا، خاصة أنه في نهاية مسيرته الكروية.

وكان دي بروين انضم لمانشستر سيتي في صيف 2015، وفاز مع الفريق بـ15 لقبا.

من جهة ثانية، نجح نادي الاتحاد في حسم صفقة الفرنسي موسى ديابي مهاجم وجناح نادي أستون فيلا الإنجليزي، مثلما كشفه كثير من المصادر الإعلامية الموثوقة.

وأفاد الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريتسيو رومانو، بأن «العميد» توصل لاتفاق مع «الفيلانز» لحسم صفقة الدولي الفرنسي ديابي مقابل 60 مليون يورو.

وأوضح أن ديابي (25 عاما) سيوقع على عقد يمتد 5 مواسم مع اتحاد جدة، وبأنه ينتظر فقط تجهيز وثائقه وأوراقه لإمضاء عقده رسميا مع «النمور» الذين سيدربهم الفرنسي لوران بلان الموسم القادم.

الاتحاد تعاقد رسميا مع 4 صفقات صيفية، حتى الآن، وهم: متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، والثلاثي السعودي: «صالح الشهري، معاذ فقيهي وحامد الشنقيطي»، إلى جانب تفعيل بند شراء الثنائي المحلي سعد الموسى وأحمد الغامدي، وتمديد استعارة حامد الغامدي.

صيفية الاتحاد حتى الآن:

الجزائري حسام عوار.

صالح الشهري.

معاذ فقيهي.

حامد الشنقيطي.

سعد الموسى انتقال نهائي.

أحمد الغامدي انتقال نهائي.

تمديد استعارة حامد الغامدي.

أبرز محطات وأرقام موسى ديابي: