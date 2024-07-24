26 مكانا تتأهب لاحتضان منافسات أولمبياد باريس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستصبح باريس ثاني مدينة تستضيف الأولمبياد في ثلاثة أوقات مختلفة عندما تستضيف منافسات النسخة رقم 33 التي تفتتح رسميا يوم 26 يوليو الجاري.

وتقام منافسات كرة القدم في عدة مدن فرنسية، حيث تقام المباريات في بوردو، سانت إتيان، نانت، ليون، مارسيليا ونيس قبل أن تقام المباراة النهائية على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

وفي الأسطر التالية نلقي نظرة على الأماكن التي ستستضيف منافسات البطولة في العاصمة الفرنسية وخارجها.

مركز الألعاب المائية

بالقرب من استاد دو فرانس، يتسع مركز الألعاب المائية الجديد لـ2500 متفرج وسيستضيف منافسات السباحة الفنية، وكرة الماء والغطس.

بيرسي أرينا

هذ الصالة المغطاة المميزة المقامة على شكل هرمي، والمعروفة باستضافة بطولة باريس للأساتذة للتنس، والحفلات لمطربين أمثال مادونا وبول مكارتني، ستستضيف منافسات السلة، الترامبولين الجمباز الفني.

مركز شاتورو للرماية

يقع مركز شاتورو للرماية على بعد 200 كلم جنوب باريس، وهو أكبر منشأة من نوعها في أوروبا.

مضمار الدراجات سان كونتان أون إيفلين

يقع جنوب غرب المدينة، ويستضيف مقر الاتحاد الفرنسي للدراجات سباقات الدراجات على المضمار، ويبعد مضمار سباقات دراجات بي إم أكس خمس دقائق سيرا على الأقدام.

صالة تشامب دي مارس

هذه الصالة الموقتة التي تم بناؤها في 2021 بالقرب من برج إيفل، ستستضيف منافسات الجودو والمصارعة.

قصر فرساي

ستحظى منافسات الخماسي الحديث والفروسية بأفخم الإعدادات في المقرالسابق للعائلة المالكة الفرنسية.

قصر بلدية باريس

ستبدأ منافسات المارثاون من قاعة مدينة باريس على ضفاف نهر السين.

صالة باريس الشمالية (نورث باريس أرينا)

أعيد تسميتها للأولمبياد، توجد في مركز معارض باريس نورد فيلبينت 9 صالات ستشهد إقامة جولات الملاكمة التمهيدية وجولة تصنيف المبارزة للخماسي الحديث.

ملعب برج إيفل

يمكنك دائما أن تعتمد على أن الكرة الطائرة الشاطئية، ستحصل على مكان مميز، وفي باريس لن يختلف الأمر في هذا الملعب الموقت في ساحة تشامب دو مارس حيث ستكون الخلفية هي برج إيفل.

تل إيلانكور

على بعد 40 كلم غرب القرية الأولمبية، يقع تل إيلانكور وهو أعلى نقطة في منطقة باريس، وستكون غاباته مسرحا لسباقات الدراجات الجبلية.

القصر الكبير

عقب أعمال تجديد كبيرة، سيستضيف القصر الكبير في باريس- الذي بني لمعرض باريس العالمي في -1900 منافسات المبارزة والتايكوندو.

استاد دو فرانس

تم بناؤه في عام 1998، سيكون استاد دو فرانس مقرا لألعاب القوى وسباعيات الرجبي قبل أن يسدل الستار على البطولة بالحفل الختامي.

لو بورجيه مكان التسلق الرياضي

مركز التسلق الجديد هذا، يقع في سين سان دوني، ويضم خمسة جدران تسلق للألعاب- واحدا داخل قاعة وأربعا خارجية.

باريس لا ديفونس أرينا

من بين الأماكن المميزة في هذه الأولمبياد ملعب فريق ريسينج 92 للرجبي، والذي تم تحويله بشكل مؤقت لحمام سباحة لاستضافة منافسات السباحة وكرة الماء.

أنفاليد

الحديقة الشاسعة لفندق ليزانفاليد في وسط المدينة ستستضيف منافسات القوس والسهم.

مارسيليا مارينا

على بعد 650 كلم جنوب شرق باريس، سيتنافس متسابقو الشراع في البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من مارينا روكاس بلان.

جسر ألكسندر الثالث

أحد جسور باريس الرائعة عبر نهر السين، بني من أجل المعرض العالمي 1900، سيكون هو خط النهاية لسباق الدراجات على الطرق عكس عقارب الساعة، وسباقات ماراثون السباحة، والترياثلون.

تيهوبو - تاهيتي

لم يخل الأمر من الجدل، توصل منظمو البطولة لحل مبتكر للحصول على بعض الأمواج من أجل التزلج على الأمواج، وتوجهوا إلى قلب المحيط الهادئ في بولينيسيا الفرنسية، التي تبعد 16 ألف كلم عن باريس.

لا كونكورد

تحولت الساحة الكبيرة الواقعة في الطرف الشرقي من شارع الشانزليزيه إلى ملعب مفتوح، حيث تستضيف منافسات سباقات دراجات بي إم إكس والتزلج اللوحي والبريكينج، وسلة 3x3.

صالة باريس الجنوبية (ساوث باريس أرينا)

جزء من معرض باريس، ستكون ساوث باريس أرينا مركزا رئيسيا لاستضافة ألعاب كرة اليد،و تنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال.

صالة بورت دو لا شابيل

الصالة المغطاة المبنية حديثا تتسع لـ8 آلاف متفرج ستستضيف منافسات بادمنتون (الريشة الطائرة) والجمباز الإيقاعي.

استاد فرنسا الدولي للرياضات المائية

سيتم التركيز على رياضتي التجديف والكانوي في هذه المنشأة الجديدة بمجمع فير - تاورسي الترفيهي.

ميدان لو جولف ناسيونال

يقع جنوب غرب المدينة في سان كونتان أون إيفلين، استضاف لو جولف ناسيونال العديد من الأحداث الكبرى، بما في ذلك كاس رايدر 2018.

ملعب بيار موروا

على بعد ساعة من شمال باريس، سيتم إغلاق سقف ملعب فريق ليل الفرنسي لكرة القدم لاستضافة منافسات السلة وكرة اليد.

مجمع رولان جاروس

اختير المجمع الذي يستضيف منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لإقامة منافسات التنس عليه، ولكنه أيضا سيستضيف منافسات الملاكمة.

الملعب الأولمبي إيف دي مانوار

يعود الملعب الذي استضاف الحفل الافتتاحي وألعاب القوى في أولمبياد 1924، بعد قرن من الزمن لاستضافة منافسات الهوكي.