الامارات | «الشارقة للدفاع عن النفس» يطمح لاستضافة بطولة غرب آسيا للجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، عن نية النادي استضافة النسخة المقبلة من بطولة غرب آسيا للجودو في الشارقة، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع تشاوري مع اتحاد غرب آسيا، تزامناً مع مشاركة النادي في منافسات البطولة التي اختتمت، أول من أمس، في العاصمة الأردنية عمان، وحضرها ممثلو الاتحاد، وعضو مجلس إدارة النادي عبيد العسم السويدي، ومدير إدارة التدريب الرياضي بالنادي عبدالعزيز الحمادي.

وأكد العويس خلال اللقاء اهتمام النادي باستضافة النسخة المقبلة تحت مظلة اتحاد الجودو، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وأنه تم طرح الفكرة على اتحاد غرب آسيا، ولاقت ترحيباً واسعاً من الأعضاء، وسيتم إرسال ملف الاستضافة لدراسته واتخاذ القرار المناسب.

وقال العويس في تصريحات صحافية: «إن النقلة النوعية لرياضة الجودو في النادي عززت الجهود لاستكشاف نخبة من اللاعبين الموهوبين والعمل على تطويرهم للإسهام في تحقيق الإنجازات، ما أسهم في نشر ثقافة ممارسة الجودو كرياضة محببة للأولاد، فضلاً عن كونها رياضة أولمبية»، مؤكداً أن «الهدف من الاستضافة تعزيز عملية جذب اللاعبين للانضمام إلى النادي لرفدهم للمنتخبات الوطنية مستقبلاً».

وكان لاعبو النادي قد فازوا بكأس المركز الثالث لفئة البراعم، وتقلدوا ست ميداليات (ذهبية وخمس فضيات).

يذكر أن النادي سبق له تنظيم بطولات محلية ودولية عدة، وحقق نجاحاً كبيراً على الصعد كافة.