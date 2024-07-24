الامارات | 14 فريقاً «درجة أولى» في الموسم الجديد.. واعتذار 3 أندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع اتحاد كرة القدم في تطبيقه الإلكتروني أسماء الفرق التي ستشارك في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعد اعتذار ثلاثة أندية، هي مسافي والتعاون والجزيرة الحمراء، ما يقلل من عدد الفرق المشاركة إلى 14 فريقاً، بعد أن شارك في الموسم الماضي 17 فريقاً.

والأندية التي ستشارك في المنافسات هي: الإمارات، وحتا، والظفرة، والفجيرة، ودبا الفجيرة، والعربي، والحمرية، والذيد، ومصفوت، و«جلف إف سي»، ويونايتد، وجلف يونايتد، والفريقان الصاعدان من دوري الدرجة الثانية، فليتوود يونايتد، والظاهرة.

وتشارك الأندية الـ14 خلال الموسم الجديد في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى.

من جهته، قال المحاضر الدولي المدرب عمر الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن اعتذار ثلاثة فرق عن عدم المشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى سيرسم ملامح جديدة، ستنعكس على القيمة الفنية للبطولة، ومنها التنافس على بطاقتي الصعود، والحصان الأسود الذي تمثل غالباً في فرق مسافي والتعاون والجزيرة الحمراء، والتي سبق لها تحقيق نتائج غير متوقعة أثرت في المنافسات».

وأوضح: «انسحاب هذه الفرق خسارة للمسابقة، كونه سيقلل من عدد المباريات التي تلعبها الفرق، وكذلك من عنصر المفاجأة، كما سيفقد جمهور هذه الأندية فرصة تشجيع فرقه، وتؤثر بشكل مباشر في بقية فرق المراحل السنية».

وتابع: «الموسم المقبل سيكون صعباً وقوياً بوجود فرق قوية تتنافس على الصعود، ومنها الهابط من دوري المحترفين الإمارات وحتا، إضافة إلى الظفرة الطامح للعودة إلى دوري المحترفين، والأمر نفسه يخص فريقي الفجيرة ودبا الفجيرة».

وأضاف: «الموسم المقبل سيشهد وجود خمسة من فرق المؤسسات، بعد أن أثبتت نجاحها في المواسم الماضية، ويتوقع أن تؤثر بشكل قوي في المنافسات، كما كشف عن ذلك فريقا يونايتد و(جلف إف سي)»، مشيراً إلى أن «الأندية المشاركة تحتاج إلى استعدادات قوية ومكثفة تتناسب مع المعطيات الجديدة، إضافة إلى حاجتها للتعاقد مع لاعبين قادرين على تحقيق طموحاتها، فضلاً عن حاجتها لمعسكرات تدريبية متكاملة».

يذكر أن فريقي العروبة ودبا الحصن صعدا للعب في دوري المحترفين في الموسم الماضي، بينما هبط فريقا «الصقور» وحتا لدوري الدرجة الأولى.