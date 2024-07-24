الامارات | بني ياس يهزم جيدينستوف الصربي برباعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمطر فريق بني ياس شباك جيدينستوف الصربي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أول من أمس، ضمن المعسكر الخارجي الذي يجريه «السماوي» في صربيا، استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل، وينافس فيه على ثلاث جبهات محلية.

وسجل أهداف اللقاء كل من يوسف نيكيته (هدفين)، والوافد الجديد جوان بوزا «بيبي» وأبوبكر سيسيه. وكان بني ياس قد خاض مباراتين وديتين، فاز في الأولى برباعية نظيفة أيضاً أمام تاكوفو الصربي، بينما تعادل في الثانية مع سلوبودا الصربي.