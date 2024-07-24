الامارات | كلباء يتعاقد مع شهريار.. ويتعادل ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم في مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع اللاعب الإيراني شهريار (30 سنة)، ليمثل الفريق الأول في منافسات الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين بعقد رسمي يمتد لموسمين، وذلك في صفقة فنية مميزة، تقوده للعب إلى جانب مواطنه الهداف مهدي قايدي في خط الهجوم.

من جهة أخرى، تعادل اتحاد كلباء مع فريق «إن دي بيلتينسي» السلوفيني في المباراة الودية، أول من أمس، خلال المعسكر التدريبي الذي ينظمه «النمور» في سلوفينيا، وسجل هدفيه الإيطالي بيسا والسلوفاكي كيش.