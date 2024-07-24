الامارات | عباس: أجواء البطولة الآسيوية مختلفة عن «المحلية» بنسبة مليون في المئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق العين، الدولي محمد عباس، الذي أحرز هدفاً في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام يوكوهاما الياباني، سهّل به مهمة «الزعيم» في لقاء الإياب، أن لا مقارنة تذكر بين شعور التتويج باللقب الآسيوي والبطولات المحلية.

وقال في مقابلة فيديو نشرها النادي في حسابه على «يوتيوب»: «عفواً.. لا توجد مقارنة بين شعور التتويج بالآسيوية والبطولات المحلية، كنا ندخل أجواء الآسيوية بصورة مختلفة بنسبة مليون في المئة عن المسابقات المحلية، خصوصاً أننا لم نحصد في الدور الأول من مسابقة الدوري النقاط المطلوبة لتأمين وضعنا في المنافسة على اللقب، على عكس دوري أبطال آسيا».

وأضاف عباس (21 عاماً): «لم يكن أمامنا سوى التركيز على البطولة الآسيوية، والواقع يؤكد أنها الأقوى والأفضل، وليست كالبطولات المحلية، وكما ذكرت لكم سعينا لتحقيقها بعد غياب نحو 21 عاماً، ونحمد الله الذي وفقنا في هدفنا، كنا نؤمن تماماً بأنه لا يوجد شيء ينقصنا، لأننا العين، لاعبين وجهازاً فنياً ودعماً جماهيرياً كبيراً، وفرحة الآسيوية لمن عاشها يدرك جيداً أنها ليست كالمحلية».

وحول أسباب التراجع محلياً والتألق آسيوياً في الموسم الماضي، قال: «لم يكن وضع الفريق محلياً يتسق مع مردوده قارياً، إذ خسرنا أمام كلباء، وخرجنا من نصف نهائي أغلى البطولات، وقبل نهائي الآسيوية خسرنا أمام الوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولكن الأجواء داخل الفريق صنعت الفارق، من إدارة وجماهير ولاعبين، والكل كان متكاتفاً، والجمهور كان يطالب الفريق بتعويضه في آسيا».

وكشف لاعب فريق العين أنه تلقى حقنة مسكنة للألم لخوض المران الختامي قبل لقاء يوكوهاما في الذهاب، وقال: «كنت قد تعرضت لإصابة في إحدى الحصص التدريبية، وبعد وصولنا إلى اليابان، تحدثت لوالدي الذي شدد لي على أهمية أن أشارك في اللقاء، وكذلك أكد المقربون مني ضرورة وجودي في القائمة، ولم أتدرب سوى جزء من الحصة التدريبية الأخيرة، بعد أن منحني الطبيب المعالج حقنة مسكن للألم».

وواصل: «شاركت في المباراة، وإحراز هدف السبق لفريقي كان رائعاً، وشعرت بأنه مكافأة لي من الله، لأنني تحاملت على إصابتي، وفرحتي بالهدف كانت كبيرة جداً، خصوصاً أنه جاء في نهائي أقوى البطولات على مستوى القارة».

وكشف عباس أنه شعر بأن العين سيصل بعيداً في البطولة الآسيوية منذ مباراة النصر السعودي، وقال: «بعد مباراتنا أمام النصر شعرت بأن الفريق يمتلك القدرة على حصد اللقب، وقد بدت على الفريق أعراض البطولة في الشكل والروح، وقد أظهرنا جاهزيتنا لمواجهة الفائز من مباراة الهلال والاتحاد وقتها في نصف النهائي».

وحول تعامله مع الانتقادات، أكد محمد عباس أنه يحرص على التعامل مع «عتب الجماهير» بصورة إيجابية، وقال: «نظرتهم ثاقبة، وعتبهم نابع من حب صادق للاعبين والفريق، وانتقادهم دائماً يقودنا لمراجعة أنفسنا حتى نتمكن من العودة إلى الطريق الصحيح».

وعن المعسكر التدريبي الحالي تحضيراً للموسم الجديد، قال عباس: «الأجواء مثالية في المعسكر الخارجي في العاصمة المغربية الرباط، والجميع تعاهد على إظهار أفضل ما لديه من أجل تحقيق الأهداف في الموسم الكروي الجديد».

ورداً على سؤال حول الأهداف الموضوعة في الموسم المقبل، قال: «اسم نادي العين كبير على المستويين القاري والمحلي، وهدفنا في كل موسم واضح، ويتمثل في المنافسة على كل البطولات، وعندما ندخل كأبطال لآسيا، فإن هذا الأمر يمنحنا الدافع المهم للمنافسة على كل البطولات».

محمد عباس:

. هدفي في يوكوهاما (مكافأة)، بعد تحاملي على الإصابة بمسكن للألم.

. شعرت بقدرة العين على حصد لقب آسيا بعد الفوز على النصر السعودي.