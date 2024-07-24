الامارات | «ترانسفير ماركت»: خريبين في طريقه للرحيل عن الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع موقع «ترانسفير ماركت» انتقال مهاجم الوحدة، السوري، عمر خريبين إلى صفوف نادي تراكتور الإيراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووضع الموقع نسبة احتمال تقترب من 32% ليكون المهاجم السوري، أحد لاعبي الدوري الإيراني، إذ وضع الموقع صورة للاعب بقميص نادي الوحدة مع توقعات برحيله إلى نادي تراكتور.

في المقابل، علمت «الإمارات اليوم» أن مسؤولي إدارة الوحدة يتمسكون بوجود اللاعب ضمن تشكيلة «العنابي» في الموسم الجديد على الرغم من أن خريبين لم يتواجد في معسكر الفريق الأول لكرة القدم في صربيا الذي بدأ منذ 15 يوماً، لأسباب وصفها اللاعب بـ«الخاصة». ولاتزال الانتقادات تتواصل لخريبين، لاسيما بعد حذف اللاعب الصور التي تخص ناديه من على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استفز أنصار «العنابي»، وطالبوا بخروج فوري للاعب من النادي، والبحث عن مهاجم جديد.

ويتواجد عمر خريبين ضمن القائمة التي أعلنتها رابطة المحترفين، في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي إلى جانب كل من نيكولاس خيمينيز (الوصل)، ومهدي قائدي (نادي كلباء)، وسفيان بوفتيني (الوصل)، وسفيان رحيمي (العين).

وضمن المهاجم السوري الفوز بجائزة هداف المسابقة، بعد أن احتل الصدارة بتسجيله 18 هدفاً الموسم المنصرم من أصل 25 مباراة ظهر فيها بقميص الوحدة في الموسم المنصرم، متفوقاً على مهاجم الوصل فابيو ليما بفارق هدف واحد.

من جهة أخرى، اختتم فريق الوحدة المرحلة الأولى من معسكره المقام في مدينة زلاتيبور الصربية، إذ نقل تدريباته إلى مدينة نوفي ساد التي خاض فيها مباراته الودية، أمس، أمام «اي إم تي» الصربي، على أن يختتم مبارياته الودية في 27 من الشهر الجاري بلقاء زفيزدا، وهو اللقاء الثالث والأخير الذي يخوضه الفريق بمعسكره الحالي في صربيا.

. «العنابي» يختتم المرحلة الأولى من معسكره بمدينة زلاتيبور الصربية