الامارات | بالهول مرشح نادي النصر لرئاسة اتحاد السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر، أول من أمس، ترشيح ضرار بالهول، لمنصب رئاسة اتحاد كرة السلة، للدورة الانتخابية 2024-2028.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر مروان أحمد بن غليطة، في تصريحات صحافية، وقوف النادي داعماً لمرشحه ضرار بالهول، متمنياً له التوفيق في مساعيه لتطوير اللعبة، والمصلحة العامة لكرة السلة الإماراتية.

من جهته، أعرب ضرار بالهول عن سعادته بثقة ودعم ناديه النصر، مؤكداً السعي لتطوير اللعبة، والعودة بكرة السلة إلى مكانتها الحقيقية على صعيدي دول المنطقة وآسيا.

وأكد بالهول أن «مسيرة إعادة السلة الإماراتية إلى مكانتها الطبيعية تبدأ من المدارس، إلى جانب محاور عدة يتضمنها البرنامج الانتخابي الذي يحمل في طياته مسيرة التطوير جنباً إلى جنب مع بناء أجيالٍ جديدة من المواهب التي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية».

وقال بالهول في تصريحات صحافية: «نهدف إلى العمل يداً بيد مع جميع المعنيين في شؤون اللعبة، وإلى إحداث تأثير كبير داخل مجتمع كرة السلة، بدايةً من الرياضة المدرسية، مروراً بالتعاون الإيجابي مع الأكاديميات والأندية، ودوريات الجامعات، بما يضمن خلق جيلٍ جديد من المواهب القادرة على رفد المنتخبات الوطنية بالزاد البشري من حيث الكم والنوع على حدٍّ سواء».

وأوضح: «ليس هذا بغريب على نادي النصر الذي قدم خلال السنوات الماضية تجربة ناجحة في رفد المنتخبات الوطنية بالعناصر والدماء الشابة، وهو ما نتطلع إليه في تعزيز شراكاتنا مع الأندية والأكاديميات، بجانب تنظيم دوريات خاصة بالجاليات المقيمة على أرض الدولة، وتعزيز مفهوم الرياضة المدرسية ودورياتها، بما يوفر الفرص السانحة لاكتشاف العناصر صغيرة السن، والمواهب التي يمكن العمل عليها في بناء أجيالٍ متعاقبة، تصب في مصلحة حصول الأندية على الزاد البشري المطلوب، وبالتالي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية».

وأضاف: «وضع استراتيجيات واضحة تمتد لأربع سنوات هو من الأولويات التي سنعمل عليها مع الأندية، وجميع الشركاء، بما يخدم تطوير اللعبة على الصعد كافة، والتي تترافق في إبرام شراكات طويلة الأمد مع الشركات الوطنية العملاقة، بما يخدم توفير المزيد من الميزانيات والسيولة المالية القادرة على تمويل كل أنشطة الاتحاد ولجانه العاملة».

وتابع: «تطوير المسابقات المحلية ودعم الأندية، خصوصاً المجتهدة منها على صعيد فرق المراحل السنية، من الأساسيات التي ستتضمنها استراتيجية خطط عمل الاتحاد».

ضرار بالهول:

. وضع استراتيجيات واضحة تمتد أربع سنوات من الأولويات التي سنعمل عليها مع الأندية.