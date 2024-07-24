حصاد 12 مشاركة مصرية في مسابقة كرة القدم الاوليمبية ( 1 )

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ منتخب مصر الاوليمبي في تمام السادسة من مساء الاربعاء مشواره في مسابقة كرة القدم بدورة باريس الاوليمبية 2024 وهي المشاركةالثانية عشرة لمصر في مسابقة لتكون الاكثر مشاركة على المستوى العربي والافريقي حيث بدأت مصر مشاركتها في الالعاب الاوليمبية قبل اكثر من 104 عام في دورة انتويرب البلجيكية عام 1920 .

وعلى الرغم من التاريخ الطويل للمشاركات المصرية في كرة القدم الا انها غابت عن تسجيل اسم منتخب مصر العريق في سجل الميداليات الاوليمبية حيث كان افضل مركز حققه المنتخب المصري هو الرابع في دورتين الاولى عام 1928 في امستردام والثانية عام 1964 في طوكيو .

المشاركة الاولى : انتويرب 1920

يوم 28 اغسطس عام 1920 كان يوما تاريخيا لكرة القدم المصرية والعربية والافريقية حيث كان منتخب مصر على موعد مع اولى مبارياتها في الالعاب الاوليمبية امام منتخب ايطاليا بحضور الفي متفرج في ستاد مدينة انتويرب وانتهت المباراة بفوز منتخب ايطاليا بهدفين لهدف وسجل هدف مصر حسن علوبة وهو الهدف الاول في تاريخ مصر الدولي في كافة المسابقات .

المشاركة الثانية : باريس 1924

المشاركة الاوليمبية الثانية لمصر عام 1924 كانت تحت اشراف الاتحاد المصري لكرة القدم الذي انشىء عام 1921 وتم اختيار المنتخب المصري المشارك في البطولة وضم مجموعة من نجوم مصر في ذلك الوقت .

في 29 مايو في العاصمة الفرنسية باريس 1924 التقي منتخب مصر مع منتخب المجر وحقق منتخب مصر فوزا لافتا بثلاثة اهداف مقابل لاشىء ليكون هو الفوز الاول في تاريخ الكرة المصرية وسجل الاهداف الثلاثة حسين حجازي و سيد حودة وابراهيم يكن ثم التقي منتخب مصر في دور الثمانية مع منتخب السويد القوي وخسر منتخب مصر بخمسة اهداف مقابل لاشىء ويكتفي الفراعنة بالمركز الثامن .

المشاركة الثالثة : أمستردام 1928

المشاركة المصرية الكروية عام 1928 كانت واحدة من افضل المشاركات المصرية في تاريخها الاوليمبي حيث كان المنتخب المصري في ذلك الوقت احد افضل المنتخبات على مستوى العالم وتم اسناد تدريبه للانجليزي ستيف ماكراي وقبل انطلاق رحلته نحو المشاركة الاوليمبية استقبل الفريق في قصر عابدين من الملك فؤاد ملك مصر في ذلك الوقت .

في 28 مايو 1928 لعب منتخب مصر أولى مبارياته امام منتخب تركيا وفاز المنتخب المصري بسبعة اهداف مقابل هدف وسجل للمنتخب المصري مختار التتش ثلاثة اهداف وجميل الزبير وعلى الحسني وسيد حودة و على رياض وتم الاحتفاء بالفوز الكاسح المصري بشكل رسمي حيث ارسل الملك فؤاد برقية تهنئة للمنتخب المصري في امستردام ليكون اول حاكم مصري يهنىء فريق مصري بانتصاراته الدولية .

تأهل منتخب مصر الى الدور ربع النهائي ليواجه منتخب البرتغال ويفوز منتخب مصر بهدفين لهدف ويتأهل الى الدور نصف النهائي ليكون وسط افضل اربعة منتخبات على مستوى العالم في ذلك الوقت وهي الارجنتين و اورجواي ( طرفي المباراة النهائية لكأس العالم بعدها بعامين ) ومنتخب ايطاليا الذي احرز كأس العالم 1934 وكانت تلك المنتخبات تشارك بكامل تشكيلها لان الدورة الاوليمبية كانت هي اهم مسابقة كروية في ذلك الوقت .

منتخب مصر انهى العاب امستردام في المركز الرابع بالخسارة امام الارجنتين بستة اهداف نظيفة ثم خسر مباراة المركز الثالث والرابع امام ايطاليا ليفقد فرصة الحصول على ميدالية لكنه اكتسب احترام العالم وتمت دعوته للمشاركة في كأس العالم في نسختها الاولى عام 1930 ضمن اقوى منتخبات العالم في ذلك الوقت لكن المنتخب المصري لم يشارك لبعد المسافة عن اورجواي التي نظمت البطولة العالمية .