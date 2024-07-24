نبأ سار لـ كولر في الاهلي قبل موقعة المصري البورسعيدي

تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي نبأً سارًا قبل مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره المصري البورسعيدي مساء يوم الجمعة الموافق 26 يوليو، ضمن منافسات الجولة 18 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: “الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، جاهز للمشاركة في مباراة المصري البورسعيدي، المقبلة بالدوري بشكل طبيعي”.

وأوضح: “أبو علي شعر ببعض الاجهاد، وتم خضوعه للكشف عقب مباراة بيراميدز والتي أظهرت جاهزيته، وتم الاطمئنان عليه قبل مران اليوم”.

وستنطلق مباراة الفريقين، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

ويحتل فريق الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 66 نقطة، فيما يتواجد المصري في المرتبة الثالثة برصيد 52 نقطة.