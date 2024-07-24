جوميز في ورطة قبل مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالدوري

كشف الإعلامي محمد فاروق عن ورطة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قبل مباراة بيراميدز في الدوري المصري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: “جوميز يواجه أزمة في خط دفاع فريقه قبل مواجهة بيراميدز القادمة المقرر لها يوم الجمعة المقبل بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الأبيض”.

وأشار إلى أن الزمالك سيفتقد لخدمات حمزة المثلوثي بسبب الإيقاف، ومحمود حمدي الونش للإصابة، وحسام عبد المجيد المتواجد مع المنتخب الأوليمبي في باريس”.

وأوضح: “الجهاز الفني لـ الزمالك يفاضل بين الثنائي مصطفى الزناري والمدافع الشاب أحمد رفاعي للتواجد بجانب أحمد مجدي الذي حجز مقعده في التشكيلة الأساسية للأبيض”.

واختتم: “جوميز يخشى من قلة خبرة الثنائي أحمد مجدي واحمد رفاعي بجانب عدم جاهزية مصطفى الزناري فنيًا في ظل عودته مؤخرا من الاصابة”.

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الجمعة الموافق 26 يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 68 من 29 مباراة لعبها حتى الآن، ومتبقي له مباراتين مؤجلتين.

فيما يتواجد فريق الزمالك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، جمعهم من خوض 27 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.