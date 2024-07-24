الزمالك يتدخل لإفساد صفقتي الموسم في الاهلي

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص تدخل نادي الزمالك لخطف صفقتي الموسم من غريمه التقليدي الاهلي.

ويسعى ناديي الاهلي والزمالك لتدعيم صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مهيب عبد الهادي خلال تصريحات تليفزبونية: “الزمالك يتحرك للتعاقد مع صفقتي الاهلي الجديدتين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية”.

وتابع: “الأبيض فتح خط المفاوضات مع الثنائي التونسي محمد على بن رمضان، والمغربي يحي بن عطية”.

وشدد على أن الزمالك يسعى لضم الثنائي الأجنبي رغم مساعى النادي الاهلي لحسم الصفقتين لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل”.

واختتم: “العائق المادي يبقى هو من يعيق حسم تلك الصفقتين سواء للزمالك او الاهلي”.

وكان محسن المعادي وكيل أعمال اللاعب يحيى عطية الله قد أكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك يفاوض النجم المغربي، بجانب الاهلي، إضافة إلى العروض الأوروبية والروسية.