هل تمرد لاعبي الزمالك قبل مباراة بيراميدز في الدوري؟

رد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على الأنباء المتداولة بخصوص تمرد لاعبي الفريق الكروي الأول قبل مباراة بيراميدز في الدوري المصري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الجمعة الموافق 26 يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتداولت عدة أنباء بخصوص رفض لاعبي الزمالك خوض التدريبات إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأشارت التقارير إلى أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب عقد جلسة مع اللاعبين، وطالبهم بالعودة إلى المران، ووعد بصرف المستحقات المالية المتأخرة، يوم الخميس على أقصى تقدير.

ونفى عبد الواحد السيد خلال تصريحات صحفية الأنباء التي ترددت بخصوص رفض لاعبي الزمالك خوض التدريبات بسبب مستحقاتهم المتأخرة.

وشدد على أن جلسة لبيب رئيس الزمالك مع اللاعبين تكون باستمرار وليس من أجل الحديث معهم حول أزمة المستحقات المتأخرة.

واختتم مدير الكرة بالقلعة البيضاء: “الفريق خاض تدريباته بعد ذلك بشكل طبيعي استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 68 من 29 مباراة لعبها حتى الآن، ومتبقي له مباراتين مؤجلتين.

فيما يتواجد فريق الزمالك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، جمعهم من خوض 27 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.