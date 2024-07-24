ما يقرب من 3 مليون جنيه غرامة".. بيراميدز يواجه أزمة بسبب مدربه السابق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه نادي بيراميدز أزمة بسبب مدربه السابق اليوناني تاكيس جونياس، الذي تولى القيادة الفنية من أبريل 2022 حتى يناير 2023.

وقرر بيراميدز إقالة تاكيس جونياس، في يناير 2023، قبل انتهاء عقده مع الفريق والذي كان مستمرا حتى أبريل 2023، لمدة موسم.

وكشف المستشار جميل سعيد محامي تاكيس، الخطوة التي سيتخذها اليوناني تجاه بيراميدز، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تاكيس كان من المفترض أنه متعاقدا مع بيراميدز لمدة موسم، ويوجد نص في العقد يقول إنه يجوز إنهاء التعاقد بالتراضي قبل انتهاء مدته مقابل سداد شهرين من قيمة العقد".

وأضاف: "وبيراميدز أنهى العقد دون سداد الشرط الجزائي فضلا عن أنه كان له شهر متأخر من مستحقاته، وقدمنا شكوى إلى اتحاد الكرة المصري، ووصلنا الرد قبل 4 أيام بأحقية تاكيس مبلغ مبلغ 68460 دولار".

وأوضح: "ولكننا تظلمنا على هذا القرار لأنه لم يتضمن الشهر المتأخر الذي لم يسدد ولم يتضمن أيضا الفوائد البنكية للمبلغ المستحق من تاريخ الفسخ، كذلك مصاريف الإقامة التي كان موجودا فيها للحصول على حقه، وننتظر ماذا سيحدث في التظلم".

وأتم تصريحاته: "سننتظر قرار التظلم وإذا لم يقضى على النحو الذي نرتضيه، توجد إجراءات أخرى سنقدم عليها".

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