شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024.. مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي والبداية اليوم مع الدومينكان والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب مصر الأولمبي، بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الدومينيكان، في افتتاح مشواره المنتخبين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 9 أغسطس المقبل.

مجموعة المنتخب الاوليمبى في باريس 2024



يتواجد منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: "إسبانيا، أوزباكستان والدومينيكان".

مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد



1- مصر × جمهورية الدومينيكان.. السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو

2- مصر × أوزبكستان.. السادسة مساء يوم السبت الموافق 27 يوليو.

3- 3- مصر × إسبانيا.. الرابعة عصر مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو

مجموعات أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم



المجموعة الأولى: فرنسا المضيفة، الولايات المتحدة، غينيا، نيوزيلندا.

‬المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان، باراجواي، مالي، إسرائيل.

وتبدأ مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 اليوم الأربعاء، حتى 9 أغسطس.