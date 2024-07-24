شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم كوريا وتتوج ببطولة العالم لناشئى الاسكواش للمرة السابعة بعد غياب 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

توج منتخب مصر لناشئي الاسكواش ببطولة العالم التى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وتغلب المنتخب الوطني في المباراة النهائية على كوريا بنتيجة 2-0، حيث فاز محمد زكريا في شوط المباراة الأول على جو يونج نا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 9-11, 4-11.

كما فاز مروان عسل في شوط المباراة الثاني على كون كيم بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 4-11, 11-7, 6-11.

ولم يتم لعب الشوط الثالث بعدما نجح أبطال الفراعنة في إنهاء النتيجة بالفوز بشوطين نظيفين، حيث يتم لعب الشوط الثالث في حالة التعادل.

يتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة العالم برصيد 6 بطولات يليه منتخبات، أستراليا وإنجلترا وباكستان برصيد 5 بطولات.

وتوج منتخب مصر للناشئين بالبطولة في مواسم: 1994, 2006, 2010, 2012, 2014, 2018.

بينما حقق الفراعنة وصافة البطولة 7 مرات في مواسم: 1996, 1998, 2000, 2004, 2008, 2016, 2022.