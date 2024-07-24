شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكى مديرا فنيا لبلدية المحلة خلفا لأحمد كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو بلدية المحلة مع محمد مكى صاحب إنجاز الصعود لحرس الحدود في الموسم المنقضى لقيادة صفوف الفريق خلال الثلاث مباريات المتبقية بالدورى مع استكمال الموسم المقبل.

يأتى ذلك خلفا لأحمد كشرى الذى قاد بلدية المحلة فى 6 جولات خلفا لأحمد عبد الرؤوف ولم ينجح فى تحقيق الفوز فى أى لقاء، الأمر الذى دعا مسئولى البلدية لتوجيه الشكر له والتعاقد مع محمد مكى.

ويأمل مصطفى الشامى رئيس نادى البلدية لتحقيق إنجاز عن طريق الفوز في مبارياته المقبلة والبقاء بالمسابقة، وفى حالة الفشل في البقاء فسيكون محمد مكى المدير الفنى للفريق نظرا لخبراته الكبيرة بدورى المحترفين، حيث سبق له الصعود مع الحدود في مناسبتين من قبل.