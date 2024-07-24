شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عطية الله: حسم نادى اللاعب خلال ساعات.. والأهلي والزمالك فقط من تفاوض معنا من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محسن المعادي، وكيل أعمال اللاعب المغربي يحيى عطية الله، إن اللاعب يمتلك عروضا مصرية لضمه بجانب عروض أوروبية ولكن القرار في يد ناديه سوتشي الروسي.

وأضاف المعادي في تصريحات تليفزيونية: "تلقينا محادثات من النادي الأهلي لضم يحيى عطية الله، ولا أعلم العرض المالي للأهلي، ولدينا اجتماع خلال ساعات لحسم مصير اللاعب".

وتابع: "نتلقى اتصالات من أندية أوروبية، واسم الأهلي كبير، وهناك 3 فرق كبيرة تتنافس على ضم يحيى عطية الله بجانب الأهلي والزمالك، ولكن بيراميدز ليس من بينهم، وهناك عروض سعودية، والعرض الأنسب للنادي الروسي سيتم الموافقة عليه".

وأعاد مسئولو النادي الأهلي فتح ملف التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمرالموسم المقبل، في ظل وجود نقص فى تلك الجبهة منذ إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس، واضطرار الجهاز الفني للاعتماد على كريم فؤاد وعمر كمال للعب في تلك الجبهة.