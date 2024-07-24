موعد مباراة الأهلى أمام المصري البورسعيدى بالدوري والقناة الناقلة

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يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة المصري البورسعيدى بعدما أغلق المارد الأحمر صفحة مباراة بيراميدز التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري وفاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد سجله وسام أبو على .

تعد مباراة الاهلى والمصري البورسعيدى مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام المصري البورسعيدى فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى والمصري البورسعيدى في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والمصري الدوري

فاز الاهلى على بيراميدز بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل المصري البورسعيدى مع المقاولون بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.