شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. تريزيجيه يبدأ الرحلة الإنجليزية بقميص أستون فيلا والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 24 يوليو 2019 ، أعلن نادى أستون فيلا الإنجليزى تعاقده رسميا مع النجم الدولى محمود حسن تريزيجيه قادما من صفوف قاسم باشا التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية

وكانت التقارير الإنجليزية وقتها ذكرت أن قيمة الصفقة النهائية هى 10 ملايين يورو أى ما يعادل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

ويلعب حالياً محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني مع طرابزون التركي بعد الانتقال إليه رسميا من أستون فيلا الإنجليزي .

ولعب تريزيجيه لأندية الأهلى وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، وقاسم باشا التركي وأستون فيلا وإسطنبول باشاك شهير التركي وأخيرا طرابزون التركي.

وخاض تريزيجيه 64 مباراة مع استون فيلا ونجح في تسجيل 9 أهداف و 5 أسيست قبل أن يرحل لصفوف الدوري التركى.