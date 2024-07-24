موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى مع الدومينيكان فى أولمبياد باريس

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يخوض منتخب مصر الأولمبي، بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، اليوم الأربعاء، مواجهة قوية أمام نظيره الدومينيكان، في افتتاح مشواره المنتخبين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 9 أغسطس المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والدومينيكان فى أولمبياد باريس

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والدومينيكان فى أولمبياد باريس فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبى أمام الدومينيكان

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الدومينيكان اليوم.

ويضم التشكيل المتوقع للفراعنة في الأولمبياد كلا من: "في حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس، والوسط: محمد النني، محمد شحاته، أحمد قطة، وفي الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل".

وتسجل كتيبة الفراعنة خلال تلك النسخة مشاركة المنتخب المصري الأولمبي للمرة الثالثة عشر في تاريخه وذلك على الرغم من تأهله 15 مرة، لكنه انسحب مرتين، ويخوض المنافسات هذه المرة مع مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.



شارك المنتخب المصري الأولمبي في إثنى عشر نسخ ماضية خاض خلالها 36 مباراة حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، سجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89 هدف.



وبتواجده في نسخة 2024 من الأولمبياد ينفرد المنتخب المصري بالمركز الثالث في قائمة أكثر المنتخبات المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية تاريخيًا برصيد 13 مرة، خلف إيطاليا 15 مرة والثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وفرنسا 14 مرة.



وخلال 36 مباراة خاضها الفراعنة الصغار في 12 نسخة سابقة في الأولمبياد واجه المنتخب المصري منافس إفريقي واحد طوال هذه النسخ عام 1964 في ربع نهائي دورة طوكيو اليابانية، وانتهى اللقاء ياكتساح مصري للبلاك ستارز “منتخب غانا” بنتيجة 5 / 1، فيما شهدت تلك النسخ هذه لقاءً عربيًا خالصًا، بمواجهة المنتخب الأولمبي المصري ونظيره القطري، عام 1992 في مجموعات دورة برشلونة الإسبانية، وانتهى اللقاء بقوز آسيوي بهدف دون رد.