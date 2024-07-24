شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحقق أغلى بطولاته المحلية بثلاثية فى شباك المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

توج النادى الاهلى بلقب هو الأصعب في تاريخه على صعيد بطولات الدوري المصري في مثل هذا اليوم 24 يوليو 2019 .

حقق الأهلى الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ33 لمسابقة الدورى ليعلن تتويجه بطلا للدوري رقم 41 في تاريخه.

افتتح أهداف الأهلى على معلول فى الدقيقة 25 من أحداث المباراة، وسجل حسين الشحات الهدفين الثانى والثالث فى الدقائق 64 و71 .

جاء تتويج الاهلى باللقب بعد واحد من أطول المواسم وأصعبها بتاريخ الدورى العام، واستطاع المارد الأحمر أن يعود بريمونتادا تاريخية للفريق الأحمر ليتوج باللقب المفضل لدى عشاق القلعة الحمراء تحت شعار نحن فريق لا يعرف المستحيل.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".