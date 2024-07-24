شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يختتم استعداداته للدومينيكان.. وعلام يحفز اللاعبين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأولمبى استعداداته لمواجهة جمهورية الدومينيكان بمدينة نانت فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بأداء تدريب خفيف وضع خلاله ميكالى المدير الفنى للمنتخب اللمسات الأخيرة للتشكيل والخطة.



تدريبات المنتخب الأولمبي

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ويسبقها فى نفس المجموعة لقاء إسبانيا مع أوزبكستان الساعة الرابعة عصرا فى العاصمة باريس.



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وشهد التدريب جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، واللواء حلمى مشهور عضو المجلس، والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب.

وحرص جمال علام على تحفيز اللاعبين، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم لرفع علم مصر عاليا، مشددا على ثقته فى قدرتهم على تحقيق طموحات الجماهير، ووصفهم بأنهم لاعبون أبطال وشجعان فى مثل هذه المناسبات الكبرى، وعليهم التأكيد على ذلك فى ضربة البداية وكل مباريات البطولة.



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