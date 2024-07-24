شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم الأربعاء استعداداته بقوة لمواجهة بيراميدز بعدما أغلق صفحة مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الاحد وفاز فيها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.



ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق بيراميدز بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز بالدوري المصري



يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري



ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.



وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.

نتيجة أخر ظهور للزمالك وبيراميدز في الدوري



وفاز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر بيراميدز من الاهلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.