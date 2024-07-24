شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البعثة البارالمبية تلتقط الصورة الرسمية لبارالمبياد باريس بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تقوم البعثة البارالمبية المصرية اليوم الأربعاء بالتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 بمدينة العلمين الجديدة.

وتم اختيار مدينة العلمين الجديدة لإلتقاط الصورة الرسمية للبعثة المصرية تزامنا مع انطلاق مهرجان العلمين " العالم علمين" الذى يستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يشهد التقاط الصورة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ، بالإضافة إلى الأبطال المتأهلين إلى الدورة البارالمبية و كذلك المدربين و الإداريين.

وتشارك مصر في الدورة البارالمبية ببعثة قوامها 55 لاعب ولاعبة حتى الآن.