شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الثالث للبعثة المصرية يغادر الى باريس للمشاركة فى الاولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يطير اليوم الأربعاء، الفوج الثالث من البعثة المصرية إلى باريس، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل بمشاركة 148 لاعبا ولاعبة من مختلف اللعبات الرياضية .

ومن المقرر أن يغادر الفوج الرابع غدا الخميس، وهو الفوج الرسمى ويضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وباقي أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين.

وكان الفوج الأول غادر الى باريس أول أمس وضم منتخبات كرة اليد والرماية والملاكمة والغطس والشراع والتجديف والقوس والسهم، بينما كانت مقدمة البعثة قد غادرت الثلاثاء الماضي وقامت برفع علم مصر على مقر البعثة في القرية الأولمبية بباريس.

وفيما يخص الفوج الثانى فغادر أمس الثلاثاء، وضم المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وعدد من بعثة الجمباز (زكريا محي الدين عبد المجيد، احمد طلعت محمد فتح الله، جنا هاني اسماعيل محمود)، بالإضافة إلى الأطباء: حسن كمال محمود محمد، هشام فاروق العامري، احمد سعودي السيد، مروج جلال عز الدين نديم، محمد اسماعيل محمد الجمال.