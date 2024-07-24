شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يؤجل مناقشة ملف الصفقات للحفاظ على تركيز اللاعبين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أجل مجلس إدارة النادي المصري، مناقشة ملف الصفقات في الوقت الحالي بسبب انشغال الفريق بخوض مباريات قوية في ختام مسابقة الدوري، وذلك لمنح اللاعبين أكبر قدر من التركيز، في ظل رغبة الإدارة انهاء الموسم الجاري في المركز الثالث بالدوري للحفاظ على فرصة المشاركة ببطولة كأس السوبر المصري.

وبدأ فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته، لمواجهة الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله في الجولة 31 بالدوري.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والمصري في الدور الأول من مسابقة الدوري قد انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وتأكد غياب الثنائي كريم العراقي والغيني أمادو با، لاعبا الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي، جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة المقاولون العرب.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 30 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً .