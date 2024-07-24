شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية نجم الأهلى يحتفل بزفافه الليلة بأحد فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل مروان عطية نجم الأهلى ومنتخب مصر اليوم الأربعاء بحفل زفافه بأحد فنادق القاهرة، بحضور نخبة من مشاهير الكرة فى مصر.

ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى اللاعب راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بسبب احتفاله بزفافه.

واحتفل مروان عطية قبل مواجهة الاهلى مع بيراميدز بالحنة فى مسقط رأسه بالبحيرة وسط أهله وأصدقاؤه في حين لم يحضر زملاؤه بالقلعة الحمراء لإنشغالهم بالاستعداد لمواجهة بيراميدز.

وشارك مروان عطية فى مباراة الاهلى وبيراميدز وظهر بشكل متميز ليحصل على راحة من التدريبات وفقاً لإتفاقه مع المدرب السويسري لإتمام حفل زفافه الذى تعرض موعده مع مواعيد مباريات الفريق بسبب تعديل جدول الدوري لأكثر من مرة.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز التي جمعتهما أمس الاثنين وفاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد سجله وسام أبو على ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري ويبدأ التحضير لمباراته أمام المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من عمر المسابقة المحلية.



تعد مباراة الاهلى والمصري البورسعيدى مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.