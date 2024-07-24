شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته لمواجهة الأهلى بمعسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، معسكراً مغلقاً بالقاهرة، استعداداً للقاء الفريق المرتقب أمام النادي الأهلي والمقرر له التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والذي يقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله في الجولة 31 بالدوري.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والمصري في الدور الأول من مسابقة الدوري قد انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وتأكد غياب الثنائي كريم العراقي والغيني أمادو با، لاعبا الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي، جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة المقاولون العرب.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 30 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً .