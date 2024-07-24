شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. منتخب مصر الأولمبى يواجه الدومينيكان فى افتتاح مشواره بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب مصر الأولمبي، بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الدومينيكان، في افتتاح مشواره المنتخبين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 9 أغسطس المقبل.

وتسجل كتيبة الفراعنة خلال تلك النسخة مشاركة المنتخب المصري الأولمبي للمرة الثالثة عشر في تاريخه وذلك على الرغم من تأهله 15 مرة، لكنه انسحب مرتين، ويخوض المنافسات هذه المرة مع مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.



شارك المنتخب المصري الأولمبي في إثنى عشر نسخ ماضية خاض خلالها 36 مباراة حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، سجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89 هدف.



وبتواجده في نسخة 2024 من الأولمبياد ينفرد المنتخب المصري بالمركز الثالث في قائمة أكثر المنتخبات المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية تاريخيًا برصيد 13 مرة، خلف إيطاليا 15 مرة والثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وفرنسا 14 مرة.



وخلال 36 مباراة خاضها الفراعنة الصغار في 12 نسخة سابقة في الأولمبياد واجه المنتخب المصري منافس إفريقي واحد طوال هذه النسخ عام 1964 في ربع نهائي دورة طوكيو اليابانية، وانتهى اللقاء ياكتساح مصري للبلاك ستارز “منتخب غانا” بنتيجة 5 / 1، فيما شهدت تلك النسخ هذه لقاءً عربيًا خالصًا، بمواجهة المنتخب الأولمبي المصري ونظيره القطري، عام 1992 في مجموعات دورة برشلونة الإسبانية، وانتهى اللقاء بقوز آسيوي بهدف دون رد.



وتضم بعثة المنتخب كلا من حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد الننى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.



واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الدومينيكان اليوم.



ويضم التشكيل المتوقع للفراعنة في الأولمبياد كلا من: "في حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس، والوسط: محمد النني، محمد شحاته، أحمد قطة، وفي الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل".