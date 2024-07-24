أولمبياد لوس انجليس 1984: كارل لويس.. أسطورة حتى الثمالة

الرياص - اسماء السيد - نيقوسيا : استعرض الأميركي كارل لويس موهبته "حتى الثمالة" في الكوليزيوم واستحق ميدالياته الذهبية الأربع في دورة لوس انجليس 1984.

واستعاد الجميع ذكريات جيسي أوينز (برلين 1936)، إذ حصد لويس مثله أربع ذهبيات في سباقات 100 م و200 م والتتابع 4 مرات 100 م والوثب الطويل، وكانت بداية مسلسل جمعه الميداليات الأولمبية التي بلغت تسع ذهبيات حتى دورة أتلانتا 1996.

9.99.. رقم للتاريخ

الفصل الأوّل من الاستعراض حقّقه لويس في سباق 100 م. ولا تزال ماثلة في الأذهان صورة بول تراكور الذي كان جالساً في الصف الثاني من القسم 27 في المدرجات وبجانبه ابنه (12 عاماً). فما ان اجتاز لويس خط النهاية مسجلاً 9.99 ثوان متقّدماً على مواطنه سام غرادي (10.19 ث) والكندي بن جونسون (10.22 ث) حتى اخرج تراكور القادم من نيو اورليانز علماً أميركياً حمله في حقيبة، وراح يلوح به.

وشاهده لويس خلال جولة حول المضمار محيّياً المتفرّجين، فعاد ادراجه واتجه نحوه، واخذ العلم من تراكور وراح يحتفل على طريقته والجميع يشاركه فرحته رقصاً.

كان لويس يوصف بـ"مايكل جاكسون ألعاب القوى"، ويُعتبر صاحب أسلوب في سباق 100 م قريباُ من الكمال.

ولما انتهى لويس من احتفاله، توجّه إلى حيث يجلس جون كارلوس "الكبير" صاحب برونزية 200 م في دورة مكسيكو عام 1968، وارتمى بين ذراعيه.

وكارلوس هو احد أبطال "القبضات السود" في مكسيكو 1968، مناهضة للتمييز العنصري في الولايات المتحدة. وحين شارك في الأولمبياد كان لويس في السابعة من عمره يقيم في نيوجيرزي وتابع سباق كارلوس و"حركته" عبر الشاشة الصغيرة، وحلم بأن يخوض الالعاب الاولمبية يوماً ويعتلي منصة التتويج.

وأصدر لويس بعد ساعات من حصده ذهبية 100 م بياناً ذكّر فيه انه حقق 60 في المئة من برنامجه باعتبار هذا السباق "أصعب مسافة والمفاجآت واردة دائماً". وأوضح "انه كان متأثراً جداً عند الفوز"، مضيفاً "أنا اؤمن بقدراتي، وطريقة أدائي في الأمتار الأخيرة تخوّلني النجاح. لما بلغت 80 م أدركت أن الانتصار في متناولي لكني بقيت حذراً".

تقدّم لويس على غرادي بفارق 20 بالمئة من الثانية وهو الأكبر منذ فوز مواطنهما بوب هايز في دورة طوكيو عام 1964.

كان غرادي يردّد أن لويس في متناوله، وعلّل خسارته السباق الأولمبي بان منافسه كان في أفضل حالاته يومها. وفي ردّه، اعتبر البطل الأولمبي ان كل ما يستشفه من تصريحات لمنافسيه وابدائهم الرغبة في الفوز عليه، يزيده تصميماً ويقوّي عزيمته، مؤكّداً انه يصعب عليهم تحقيق هذه الأمنية في المدى القريب.

المقارنة مع جيسي أوينز

عقب تتويجه بالذهبية الرابعة بعد مساهمته بتحقيق المركز الأوّل في سباق التتابع (مع رون براون وغرادي وكالفن سميث)، عنونت صحف: رهان "جيسي لويس" تحقق. وهي قصدت مقارنة كارل لويس بجيسي اوينز.

لكن "البطل الاستثنائي" رفض هذه المقارنة، لأن "اوينز اسطورة لكنه انسان، وأنا فخور بمعادلتي انجازه. لكن لا تجوز المقارنة مطلقاً. هو يبقى جيسي اوينز وأنا كارل لويس، فنحن من عصرين مختلفين".

سجل لويس 8.54 م في الوثب الطويل و19.80 ث في سباق 200 م، وكان العدّاء الرابع في سباق التتابع وأنهى المسافة بزمن 37.62 ث، فحمل بالوناً على شكل قلب وطاف به المضمار شاكراً المتفرجين كما شكر عائلته واصدقاءه وكل من دعمه وآمن بموهبته، خصوصاً مدربه توم تيليز ومدير اعماله جو دوغلاس (مؤسّس فريق "سانتا مونيكا تراكس" الذي ضم لويس).

وقال "أنا سعيد لكني متعب. هذا الفوز ثمرة وحدتنا. كنا خمسة في سباق التتابع. قوّة الله وارادته ونحن العدائين الأربعة. أشكر الله الذي منحني القوة لأركض واسابق وأفوز بأربع ذهبيات لا تُقدّر بثمن".

وجاء اختيار فريديريك كارلتون ماكينلي لويس "كارل لويس" المولود في الاول من تموز (يوليو) 1961 والابن الثالث لعائلة رياضية من أربعة أفراد، أفضل عداء في القرن العشرين في رياضة أم الألعاب عن جدارة.

لا نجومية بلا عرق

وكان أوينز القدوة والمثل الأعلى للويس الذي لم يتحمّل الجهود البدنية المكثفة، لكنه أدرك بعد ذلك ضرورتها لبلوغ النجومية.

ولم تكن أرقام كارل لويس في الوثب الطويل تنبئ ببروز بطل، لكن كل شيء تغيّر عام 1978 وكان عمره انذاك 16 عاماً حيث توّج بطلاً لمنطقته بقفزه 7.76 م.

وبمجرد شيوع الخبر، بدأت مجموعة الجامعات تبدي اهتمامها بكارل وقدّمت له عروضاً مغرية، لكنه واتباعاً لنصائح والديه رفضها كلها وفضل الانضمام إلى جامعة هيوستن حيث اشرف على تدريبه المدرب تيليز.

كان اختيار كارل موفّقاً اذ نجح في تخطي حاجز 8 أمتار، واضطر مدرّبه إلى تكثيف تمارينه والاعتماد على الجانب البدني لتحسين بنيته الكبيرة 1.88 م. ورأى ضرورة امتلاكه سرعة هائلة لتجاوز حاجز 8 أمتار، فكانت المفاجأة في احدى الحصص التدربية عندما تفوّق على مواطنه ستيف وليامس في سباق 100 م. ومنذ ذلك الوقت تنبأ تيليز بأن يكون كارل أحد أقوى العدائين في سباقات السرعة، على رغم تفضيل هذه "الموهبة" مسابقات الوثب الطويل.