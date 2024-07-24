جوميز يصدم جماهير الزمالك وإستمرار إيقاف القيد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إستمرار إيقاف القيد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات بسبب قضية البرتغالي روي أجواش مدرب الفريق السابق والذى يحق له الحصول على ٥٠ ألف دولار والثانية لمساعدي البرتغالي فيريرا أوليفيرا مدرب الأحمال وجونزاليس محلل الأداء والذي يحق لهما الحصول على 14 ألف دولار من نادي الزمالك وأدرج الاتحاد الدولي اسم نادي الزمالك في قائمة الأندية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد حيث يقوم فيفا بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية يوم الاثنين من كل أسبوع.

ورغم أن مسئولو القلعه البيضاء أكدوا رفع القيد بعد المخالصه التى أرسلها المغربى خالد بوطيب إلى الفيفا بعد تحويل مبلغ مليون يورو وموافقته على تقسيط باقى المبلغ على ستة أشهر والبالغ مليون و٤٠٠ ألف يورو إلا أن المفاجأه كانت فى إستمرار إيقاف القيد ونشره على موقع الفيفا مع أنديه المصري والإسماعيلي ونجوم المستقبل وحرس الحدود.

من ناحيه أخرى أصيبت جماهير الزمالك بصدمه شديده بعد تصريحات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكره عقب مباراة الداخليه والتى أكد فيها أن ماينشر عن ترشيحه لعدد من اللاعبين للإنضمام إلى الزمالك فى الميركاتو الصيفي لايعلم عنه شئ وأنه يمكن أن يلعب الموسم المقبل بنفس اللاعبين المتواجدين معه حاليا وأنه حتى وقتنا هذا لاتوجد أى صفقات جديده.