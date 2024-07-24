شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على تمديد تعاقد عمرو السولية والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات الأخيرة على تمديد تعاقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر لمدة موسمين، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الوقيع لأي نادي في الوقت الحالي حيث يتواجد في الفترة القانونية منذ يناير الماضي، في ظل وجود رغبة من لجنة التخطيط والجهاز الفني في بقاء اللاعب لما يتمتع به من خبرات طويلة.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر من أجل تجديد عقد عمرو السولية باعتباره من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية وأصحاب الخبرات الكبيرة، ووجوده إضافة قوية لخط وسط الفريق الأحمر، بخلاف أنه من اللاعبين الملتزمين داخل وخارج الملعب ولم يفتعل أية مشكلة طوال مشواره بالقلعة الحمراء.

وتنوي إدارة الأهلي تقدير عمرو السولية ماليا بما يتناسب مع تاريخه الكبير وحجم عطائه الطويل منذ الانضمام إلى القلعة الحمراء، لاسيما وأن العقد الجديد هو الأخير في مشوار اللاعب مع الأهلي، لذا ترغب الإدارة الحمراء في إلغاء نسبة المشاركة من عقد اللاعب ووضعه ضمن لاعبي الفئة الأولى، ليكون خير تقدير للاعب على مشواره الناصع داخل القلعة الحمراء.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

عبر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز بهدف نظيف ، وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة بيراميدز صعبة جدا وفي الشوط الأول كنا أكثر خطورة، وفى الشوط الثاني كنا متحكمين في المباراة رغم الأداء الدفاعي، ولم أرغب في المجازفة، وأبارك لجمهور الأهلي على الفوز.

وأضاف كولر: "بعد الفوز على بيراميدز نسبة فوز الأهلي بالدوري ما زالت 0%، والأهلي ما زالت أمامه 8 مباريات وجميع المنافسين أقوياء، ولم نتحدث عن التتويج بالدوري إلا بعد الوصول لعدد النقاط الذي يضمن لنا التتويج باللقب دون منافسة".

وتابع: "الأهلي يواجه ضغط مباريات غير طبيعي على عكس المنافس الذي يحصل على راحة كافية بين كل مباراة، وبيراميدز منافس قوي ويتصدر الدوري ويقدم مستوى جيدا، واللاعبون قدموا أداء جيدا، وأشكرهم على الأداء والتركيز".

ووجه كولر رسالة لجمهور الأهلي، قائلا: "أول ما دخلت الملعب تفاجأت بالجمهور وحماس الجمهور رغم أزمة التذاكر، ومباراة اليوم عكست روح الأهلي من أول مسئول لأصغر مشجع، وهذا انعكس على أداء اللاعبين وأنا سعيد بتدريب فريق مثل النادي الأهلي".