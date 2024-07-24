شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يفاضل بين الزنارى ومجدى ورفاعى لتعويض غياب المثلوثى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

بدأ جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك البحث عن بديل لتعويض غياب حمزة المثلوثى لاعب الفريق، في مباراة الفريق المقبلة امام بيراميدز في الجولة المؤجلة من الاسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن يدفع جوميز بأحد الثلاثي مصطفى الزنارى، وأحمد رفاعى، وأحمد مجدى لتعويض غياب المثلوثى الذى يتغيب عن المباراة للإيقاف بسبب الإنذار الثالث.

ويفقد فريق الزمالك خدمات التونسى حمزة المثلوثى فى مواجهة بيراميدز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتلقى المثلوثى البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الداخلية التي جمعت الفريقين في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.