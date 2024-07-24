شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الدومينيكان.. قطة بديلا لكوكا فى الوسط والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الدومينيكان اليوم بتمام السادسة مساء فى افتتاح مشوار الفريقين فى أولمبياد باريس 2024.

ويضم التشكيل المتوقع للفراعنة في الأولمبياد كلا من: "في حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس، والوسط: محمد النني، محمد شحاته، أحمد قطة، وفي الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل".

وتضم بعثة المنتخب كلا من حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد الننى ومحمد حمدى فى الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.

وتسجل كتيبة الفراعنة خلال تلك النسخة مشاركة المنتخب المصري الأولمبي للمرة الثالثة عشر في تاريخه وذلك على الرغم من تأهله 15 مرة، لكنه انسحب مرتين، ويخوض المنافسات هذه المرة مع مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.