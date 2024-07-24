ناشئات الإسكواش تفوز ببطولة العالم علي منتخب أمريكا..وصبحي يهنئهم

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب ناشئات الإسكواش، بعد التتويج بلقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش، والفوز علي أمريكا 2-0.



وأشار الوزير إلي أن الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية تسير وفق نهج علمي مدروس، وتظهر نجاحاته بشكل مستمر.

وزير الرياضة يهنئ امينة عرفي بالتتويج بلقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الثالثة على التوالي

و تقدم الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري للاسكواش برئاسة الاستاذ عاصم خليفة، ومجلس الادارة، بمناسبة تتويج اللاعبة أمينة عرفي، بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، للمرة الثالثة على التوالي.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتتويج أمينة بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، مثنيا على الاداء الكبير الذي ظهرت عليه أمينة وجميع اللاعبين المصريين خلال مشوارهم في البطولة.

مؤكدا على ان الاسكواش المصري بتربعه على عرش البطولات للكبار والناشئين يؤكد السيطرة المصرية عليه، وان الدولة المصرية تسير على خطي ثابتة من اجل تجهيز جيل جديد وقوي من الرياضيين المصريين القادرين على حصد البطولات الدولية والقارية ورفع اسم مصر عاليا بين الدول.

وتمكنت أمينة عرفي، من التتويج بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تغلبها على مواطنتها فيروز ابو الخير، في نهائي مصري خالص بنتيجة 3-0 في الاشواط.

وزير الرياضة يهنئ محمد زكريا بالتتويج بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب

وتقدم ايضا الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري للاسكواش برئاسة الاستاذ عاصم خليفة، ومجلس الادارة، بمناسبة تتويج لاعب المنتخب الوطني للشباب محمد زكريا، بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية.

الاسكواش المصري يستعد لدورة الالعاب 2028 ويسير بخطي ثابتة

اعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتتويج ابناء مصر بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب "رجال وسيدات"، مشيرا الى ان الاتحاد المصري للاسكواش يسير بخطي ثابتة نحو اعداد جيل جديد وقوي ليكون جاهزا للمنافسة على دورة الالعاب 2028، بالاضافة الى حصد الالقاب والميداليات الدولية والقارية.

واضاف صبحي أن وصول ثلاثة مصريين إلى الأدوار النهائية للبطولة على مستوي الرجال والسيدات هو أكبر دليل على إهتمام الدولة بتوسيع قاعدة اللاعبين المصريين في مختلف الرياضات والكشف عن الابطال في مختلف المجالات لتدعيم صفوف المنتخب الوطني الكبير في المستقبل.

الجدير بالذكر انه توج محمد زكريا، بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، بعد تغلبه على اللاعب الكوري چو يونج نا، في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 في الاشواط.

كما توجت أمينة عرفي، بلقب السيدات للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تغلبها على مواطنتها فيروز ابو الخير، في نهائي مصري خالص بنتيجة 3-0 في الاشواط.