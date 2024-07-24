محمد عواد يرفع راية التمرد ضد الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - رفض محمد عواد حارس مرمى الفريق الجلوس على دكة البدلاء للمباراه الثانيه على التوالى الأولى أمام بروكسي فى دور ال٣٢ لبطولة كأس مصر والثانيه أمام الداخليه وذلك اعتراضا على تجاهل تحديد موقفه من تجديد عقده مع القلعه البيضاء.

ويشعر عواد أن هناك أيادى خفيه تسعى لتطفيشه بعد أن عرض عليه المجلس الحصول على مبلغ أقل من زميله محمد صبحى الذى جدد عقده لمدة أربعة مواسم مقابل سبعة ملايين فى الموسم الواحد بينما كان يحصل عواد على ١٥ مليون سنويا وينتهى عقد الحارس هذا الموسم.

على صعيد أخر أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التعاقد مع سبع مواهب من مشروع "كابيتانو مصر" للانضمام إلى صفوف فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الموسم الكروي الجديد.

وضم الزمالك السباعي، حازم اليماني مواليد ٢٠٠٨ ، وعيد العزازي مواليد ٢٠٠٨، ومحمد بسيوني مواليد ٢٠٠٩، وعبد الرحمن علاء مواليد ٢٠٠٩، ويوسف علاء مواليد ٢٠٠٩، والسيد محمود مواليد ٢٠٠٩، ومحمود ناصر شيكا مواليد ٢٠٠٩ من المواهب التي خرجت من مشروع كابيتانو مصر.