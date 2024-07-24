"أنه لعار".. رسالة من لاعب بيراميدز بشأن هذه اللقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه الكونغولي فيستون مايلي لاعب نادي بيراميدز، رسالة بشأن إحدى لقطات مباراة الفريق ضد الأهلي، التي انتهت لصالح الأخير بهدف نظيف.

ونشر مايلي عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة من المباراة مع خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي، تظهر فيها الكرة في يد الأخير داخل منطقة الجزاء.

وعلق مايلي على صورة وكتب: "من المفترض أنه أفضل فريق في أفريقيا، أنه لعار".

اقرأ أيضاً:

بيراميدز يكشف لـ "الخليج 365".. هل أصدر النادي بيانا بوقف مشروعه الرياضي

مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي عبر بيان رسمي