شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم منتخب مصر فى الأولمبياد عبر 12 مشاركة سابقة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مشاركات منتخب مصر الأثني عسر في الأولمبياد أرقام مثيرة خلال 36 مباراة خاضها الفراعنة الصغار، قبل ضربة البداية اليوم أمام الدومينيكان في المشاركة الثالثة للفراعنة عشر بفرنسا.

في 12 نسخة سابقة في الأولمبياد واجه المنتخب المصري منافس أفريقي واحد طوال هذه النسخ عام 1964 في ربع نهائي دورة طوكيو ، وانتهى اللقاء ياكتساح مصري للبلاك ستارز “منتخب غانا” بنتيجة 5 / 1، فيما شهدت تلك النسخ لقاءً عربيًا خالصًا، بمواجهة المنتخب الأولمبي المصري نظيره القطري، عام 1992 في مجموعات دورة برشلونة الإسبانية، وانتهى اللقاء بفوز آسيوي بهدف دون رد.

ويمكن تلخيص مسيرة المنتخب الأولمبي في الأرقام التالية:

المشاركات 12

المباريات 36

الفوز 11

الهزيمة 20

التعادل 5

الأهداف المسجلة 67

الأهداف المستقبلة 89



المنتخب الاولمبى-

وتضم بعثة المنتخب فى أولمبياد باريس 2024 كلا من حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدي فى الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.