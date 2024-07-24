بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت قناة مفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات"، نقل مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد جمهورية الدومينيكان، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عبر شاشتها بشكل مباشر ومجاني.

ويستهل منتخب مصر مواجهاته في أولمبياد باريس، بمباراة الدومينيكان، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثالثة في دور المجموعات.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والدومينيكان، مساء اليوم الأربعاء 24 يوليو، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكانت قرعة أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من إسبانيا وأزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

القنوات الناقلة

كشفت قناة الرياضية المغربية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، عن إذاعتها لمباراة مصر أمام الدومينيكان بشكل مباشر.

وستنقل قناة الرياضية المغربية، مباريات الجولة الأولي بالكامل من منافسات دور المجموعات لـ أولمبياد باريس.

تردد قناة الرياضية المغربية

القمر: النايل سات.

التردد: 11515.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

يشار إلى أن مباراة مصر والدومينيكان ستنقل أيضًا عبر قناة بي إن سبورت "beIN SPORTS 1".