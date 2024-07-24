أولمبياد باريس 2024.. موعد مباراة المغرب والأرجنتين والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب المغرب الأولمبي أولى مواجهاته في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”، اليوم الأربعاء، أمام نظيره الأرجنتين ضمن منافسات البطولة.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، عن تواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية بجانب منتخبات الأرجنتين والعراق وأوكرانيا.

ويستهل منتخب المغرب مواجهاته في أولمبياد باريس، بمباراة الأرجنيتن في الجولة الأولى، ثم يلاقي أوكرانيا، ويختتم مبارياته في دور المجموعات، بمواجهة عربية أمام العراق.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس 2024

تقام مباراة المغرب والأرجنتين، اليوم الأربعاء، 24 يوليو 2024، في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، 2 ظهرًا بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس

تنقل عبر قناة بي إن سبورت "beIN SPORTS 1" وبي إن سبورت المفتوحة و قناة الرياضية المغربية.