مدرب تشيلي: محمد صلاح لاعب خارق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم لتشيلي، أن محمد صلاح يعد لاعب خارق لما يمتكله من مسيرة كبيرة واستثنائية.



وأوضح جاريكا في تصريحات تلفزيونية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم تفاوض معه من أجل قيادة المنتخب الأول.

وتحدث مدرب المنتخب التشيكي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالطبع، كانت هناك بعض المفاوضات اجريت معي في فترة ما سابقة لمعرفة وجهة نظري في التدريب بمصر ولم يتم اجراء اي مفاوضات رسمية معى من جانب ادارة اي فريق مصري".

وتابع: "لم يكن لدي اي مشكلة في تدريب منتخب مصر او اي نادي اخر هناك فأنا مدرب محترف".

وتابع: "محمد صلاح لاعب خارق وصاحب مسيرة استثنائية والجميع معجب بما يقدمه ، وعن جدارة واستحقاق بكل تأكيد هو لاعب مهم في تاريخ الكرة".