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منتخب مصر الأولمبي يستهل مشواره في أولمبياد باريس أمام الدومينيكان

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ياسر رشاد - القاهرة - يستهل المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، مشواره بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024، بمواجهة نظيره الدومينيكان في ضربة البداية للفراعنة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

واختتم المنتخب الأولمبي استعداداته لمواجهة جمهورية الدومينيكان بمدينة نانت فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك بأداء تدريب خفيف وضع خلاله ميكالى المدير الفني للمنتخب اللمسات الأخيرة للتشكيل والخطة. 

تنطلق المباراة  الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، ويسبقها فى نفس المجموعة لقاء اسبانيا مع أوزبكستان الساعة الرابعة عصرا فى العاصمة باريس.

شهد التدريب حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور عضو المجلس والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب.

وحرص جمال علام على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المباراة وطالبهم ببذل قصاري جهدهم لرفع علم مصر عاليا مشددا على ثقته فى قدرتهم على تحقيق طموحات الجماهير ووصفهم بأنهم لاعبون ابطال وشجعان  فى مثل هذا المناسبات الكبري وعليهم التأكيد على ذلك فى ضربة البداية وكل مباريات البطولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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