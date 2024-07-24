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أولمبياد باريس 2024.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”، إذ تشهد العديد من المباريات في الجولة الأولى ضمن فعاليات البطولة فترصد إليكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية مواعيد المباريات كالتالى:


مواعيد مباريات اليوم في كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 


الأرجنتين ضد المغرب - الساعة 4 مساءا - بى ان سبورت 1HD

أوزيكستان ضد إسبانيا - الساعة 4 مساءا - بى ان سبورت 2 HD
مصر ضد الدومينيكان - الساعة 6 مساءا - بى ان سبورت 1HD

غينيا ضد نيوزيلندا - الساعة 6 مساءا - بى ان سبورت 1HD
اليابان ضدر باراجواي - الساعة 8 مساءا - بى ان سبورت 4 HD

العراق ضد أوكرانيا - الساعة 8 مساءا - بى ان سبورت 1HD
فرنسا ضد أمريكا - الساعة 10 مساءا - بى ان سبورت 2 HD

مالي ضد الكيان الصهيوني - الساعة 10 مساءا 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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