أولمبياد باريس 2024.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”، إذ تشهد العديد من المباريات في الجولة الأولى ضمن فعاليات البطولة فترصد إليكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية مواعيد المباريات كالتالى:



مواعيد مباريات اليوم في كرة القدم بأولمبياد باريس 2024



الأرجنتين ضد المغرب - الساعة 4 مساءا - بى ان سبورت 1HD

أوزيكستان ضد إسبانيا - الساعة 4 مساءا - بى ان سبورت 2 HD

مصر ضد الدومينيكان - الساعة 6 مساءا - بى ان سبورت 1HD

غينيا ضد نيوزيلندا - الساعة 6 مساءا - بى ان سبورت 1HD

اليابان ضدر باراجواي - الساعة 8 مساءا - بى ان سبورت 4 HD

العراق ضد أوكرانيا - الساعة 8 مساءا - بى ان سبورت 1HD

فرنسا ضد أمريكا - الساعة 10 مساءا - بى ان سبورت 2 HD

مالي ضد الكيان الصهيوني - الساعة 10 مساءا