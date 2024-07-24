أولمبياد باريس 2024.. تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام الدومينيكان الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب الدومينيكان في مستهل مشوار الفراعنة بمنافسات المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع

حارس المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، مصطفى سعد.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد زيزو.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي والدومينيكان والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الأولمبي وجمهورية الدومينيكان، في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل، وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد bein sports extra 1 المفتوحة عبر القمر الصناعي (نايل سات).



واختتم المنتخب الأولمبي استعداداته لمواجهة جمهورية الدومينيكان بمدينة نانت في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك بأداء تدريب خفيف وضع خلاله ميكالي المدير الفني للمنتخب اللمسات الأخيرة للتشكيل والخطة.

وكان المنتخب الأولمبي خاض تجربتين وديتين استعدادا لـ أولمبياد باريس في مدينة بوردو الفرنسية أمام منتخبي أوكرانيا والعراق، تعادل في الأول بهدف لمثله وفاز في الثانية على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف.